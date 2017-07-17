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Bilim / Teknoloji

Mesajlaşma programındaki 'mavi tık' boşanma davasına delil sayılı

Tayvan'da bir kadın, boşanma davasında uygulamada kocasına attığı mesajlar için gelen "Okundu" uyarılarını delil olarak sundu

17 Temmuz 2017 20:57

Tayvan'da bir kadın, Asya'da yaygın kullanılan WhatsApp benzeri mesajlaşma uygulaması Line'da attığı mesajlara yanıt yazmayan kocasını boşadı.

Kadın, boşanma davasında uygulamada kocasına attığı mesajlar için gelen "Okundu" uyarılarını delil olarak sundu.

Uygulamadaki özellikler, kocasının mesajları açtığın okuduğunu ancak hiçbirine yanıt vermediğini gösteriyor.

Aybaşında görülen davada hâkim, delilleri boşanma gerekçesi olarak kabul edip kadın lehine karar aldı.

Cindy Sui'nin BBC Türkçe'de yer alan haberine göre, özellik 'mavi tık' olarak biliniyor. Mesajı alan kişinin içeriği açıp okuduğuna işaret ediyor.

Bu özellik, WhatsApp ve Line gibi mesajlaşma uygulamalarında var.

Tayvan'ın Hsinchu şehrindeki aile mahkemesi, uygulamadaki 'mavi tıkları' kararın ana gerekçe olarak kabul edip evliliğin onarılamayacak halde olduğuna hükmetti ve çiftin boşanmasına karar verdi.

Soyadı Lin olan Tayvanlı kadın kocasına 6 ay boyunca cep telefonu mesajları gönderdi.

Trafik kazasını dikkate almadı

Kadın kocasına gönderdiği mesajlardan birinde, trafik kazası geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını söylüyor. Bir diğer mesajda da hastanenin acil servisine kaldırıldığını söylüyor ve kocasına neden mesajları okuyup yanıt vermediğini soruyor.

 

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