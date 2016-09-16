Mesaisi biten makinist trenden indi; 109 yolcu yolun ortasında kaldı

İspanya'nın Santander kentinden Madrid'e hareket eden trenin makinisti, mesaisi bittiği için yolda treni durdurup indi. Makinist ortadan kaybolunca, trendeki 109 yolcu iki saatten fazla trende bekledi.

İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde bir tren, 14 Eylül saat 19.15'te içerisindeki 109 yolcu ile başkent Madrid'e doğru hareket etti.

Tren, beklenmedik bir şekilde, yola çıkıldıktan iki saat sonra, Osorno köyü yakınlarındaki bir noktada durdu.

The Daily Telegraph'ın haberine göre, yolculara ilk önce, trenin teknik bir arıza yüzünden durduğu söylendi. Fakat aradan 15 dakika geçmesine rağmen tren tekrar hareket etmedi. Yetkililer, huzursuzlanan yolculara gerçeği, tam da bu noktada söylemek zorunda kaldı.

2 saat beklediler

Mesaisi biten makinistin treni durdurup araçtan indiğini öğrenen yolcular, trende ikinci bir makinist olmadığı için beklemek zorunda kaldı. Yolcular, Madrid'e gidebilmek için iki saatten fazla demiryolu şirketinin gönderdiği servis aracını bekledi.

Soruşturma başlatıldı

Yerel gazete El Diario Montañés'e konuşan trenin operatörü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Yolculardan özür dileyen operatör, 109 kişinin bilet için ödediği ücretlerin iade edileceğini açıkladı.

Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada da treni terk eden makinist suçlandı. Açıklamada, yedek makinist talebinde bulunmanın birinci makinistin sorumluluğunda olduğu da ifade edili.

Geçmişte de yaşandı

Olayla ilgili bir açıklama da demiryolu çalışanları sendikası SEMAF tarafından yapıldı. Açıklamada şöyle dendi:

"Makinistlerin yanlarında mutlaka bir de yedek makinist olması gerekiyor. Fakat bu zorunluluk yerine getirilmedi. Benzer olayları, trenlerde yedek makinist bulundurulmadığından daha önce de yaşadık."