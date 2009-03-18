Mesailere 'yaz saati' ayarı

İstanbul Valiliği, 29 Mart 2009 tarihinden itibaren uygulanacak “Yaz saati” dolayısıyla mesai saatlerini yeniden düzenledi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gün ışığından yararlanıp enerji tüketimini azaltmak amacı ile 29 Mart 2009 tarihinden itibaren, ülke genelinde ileri saat uygulaması yapılacağı hatırlatıldı.



Açıklamada, sabah-akşam saatlerindeki trafik yoğunluğunun dikkate alınarak 30 Mart pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, İstanbul'da mesai saatlerinin 08.30-12-30, 13.00-17.00 olarak uygulanacağı bildirildi.



