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Dünya

Mesaide porno film izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

Bir genç de açık kalp ameliyatından sonra porno film izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti

10 Haziran 2016 16:05

New York’taki North Central Bronx Hastanesi’nde çalışan bir kişi, porno film açık bilgisayarının önünde kalp krizi geçirmesinin ardından ölü olarak bulundu.

Sputnik’in haberine göre, New York Post’a konuşan yetkililer, 48 yaşındaki adamı bulduklarında bilgisayarının çalışmakta olduğunu belirtti. Yetkililer, adamın porno izlerken kalp krizi geçirdiğinin düşünüldüğünü ifade etti.

​2008 yılında da Chris Nicholls adında bir genç, geçirdiği açık kalp ameliyatının ardından porno izlerken kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.

 

 

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