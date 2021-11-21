’Mesaide gazete okumak' tazminatsız kovulma sebebi sayıldı

"Mesaiye geç gelmeyi alışkanlık haline getiren" ve "internetten gazete okuyan" bir işçi, "işi savsakladığı" iddiasıyla işinden atıldı.

İş Mahkemesi’ne başvuran işçi, internetten gazete okumadığını savunarak, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası iş yerine girme eylemlerine dair iddiaları da reddetti.

Mahkeme, feshin geçerli olduğuna hükmederek davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine işten atılan işçi, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Bölge Adliye Mahkemesi, işten çıkarmaya gösterilen sebeplerin somut olarak ispatlanamadığı ve bu nedenle de geçerli veya haklı fesih olamayacağına karar vererek çalışanı işe iade etti.

Kararı davalı işveren temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yüksek mahkeme, işçinin tazminatsız kovulmasının önünü açtı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Fesih bildiriminde adı geçen mesaide iken gazete okuma, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası iş yerine girme eylemlerine dair tutanaklar tutulduğu gibi tutanak içerikleri tanıklarca da doğrulanmıştır. Bu davranışın iş yeri kurallarına uymadığı sabit olmakla birlikte eylemin haklı fesih sebebi ağırlığında olmadığı ancak işverenin bu davranışı yapan işçi ile iş ilişkisini sürdürmesi beklenemeyeceğinden işverence yapılan feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." (İHA)