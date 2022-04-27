Mesai saatinde mescitte uyuyan lise müdürünün fotoğrafını çekenlere soruşturma açıldı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Metin Çiviler Anadolu Lisesi’nin müdürü Ramazan Erdoğdu, mesai saatleri içinde okulun mescidinde uyurken fotoğraflandı. Erdoğdu’nun uyurken fotoğrafını çekenler hakkında soruşturma açıldı.

Eğitim Sen Antalya Şubesi Başkanı Nurettin Sönmez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Basına yansıyan haberlerden gördüğümüz kadarı ile okul müdürü mesai saatleri içinde görevini yapmamaktadır" dedi.

Ramazan Erdoğdu’nun eğitim-öğretim sorunları ile uğraşması gereken saatlerde uyuduğunu belirten Sönmez, "Liyakat konusunda yetersiz olduğu her geçen gün daha da belirginleşen okul müdürü görevden alınması gerekirken sorunu tespit edenlere soruşturma açılması anlaşılır bir durum değildir. Burada büyük sıkıntı olduğu açıktır. Eğitim-öğretimin sağlıklı yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ve Antalya Valiliği’ni göreve davet ediyoruz" diye konuştu.