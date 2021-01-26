Mesai arkadaşının üzerine yürüyerek "terbiyesiz" diyen işçi tazminatsız kovuldu

Çalıştığı iş yerindeki mesai arkadaşının üzerine yürüyerek "terbiyesiz" diyen işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu. İş Mahkemesi’nin ‘tazminat ödenmeli’ kararıyla sevinen davacı işçi, Yargıtay’dan gelen haberle yıkıldı.

Çalıştığı iş yerindeki mesai arkadaşıyla tartışan genç, iddiaya göre Y. İsimli işçinin üzerine yürüyerek ‘terbiyesiz' dedi. Yaşanılanlara şahitlik eden patron, mesai arkadaşına ‘terbiyesiz' diyerek sataşan işçiyi İş Kanunu'nun 25/2-d maddesi gereğince tazminatsız şekilde işten çıkardı.

İş Mahkemesi'nin yolunu tutan kovulan işçi, 4 sene boyunca çalıştığı iş yerinden haksız şekilde çıkarıldığını belirterek, davalı şirket tarafından tüm hak ve alacaklarını talep ettiğini, davalının herhangi bir ödeme yapmadığını ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarını istedi.

Mahkemede savunma yapan davalı iş yeri sahibi ise davacının iş akdinin İş Kanunu’nun 25/II-d maddesi uyarınca; ‘işçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması' nedeniyle haklı olarak feshedildiğini öne sürdü.