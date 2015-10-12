Meryl Streep: Hollywood’un güç sembolü



Meryl Streep bir sinema yıldızı olmadan önce ilk uluslararası çıkışını bir TV dizisiyle yaptı. Streep, 1978 yılında tarihe geçen ABD dizisi “Holocaust”da (Yahudi Soykırımı) rol aldı.

Erken bir zamanda sinema tarihinin bir dizi başyapıtında rol alması Streep için bir şans oldu. Bir Vietnam draması olan “Avcı”da (The Deer Hunter) genç Robert de Niro’nun yanında yardımcı rolüyle başarılı bir performans sergiledi.

“Manhattan” Woody Allen’ın en güzel filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu filmde Meryl Streep de küçük bir rol aldı. Ancak yine de etkileyici bir performans sergiledi.

İlk Oscar Ödülü boşanma dramasına

Meryl Streep aldığı üç Oscar Ödülü'nden ilkini yine bir yardımcı rolle kazandı. Bir boşanma draması olan "Kramer Kramer’e Karşı" filmindeki rolüyle Akademi üyelerini ikna etmeyi başardı.

Meryl Streep sadece dört yıl sonra ikinci Oscar Ödülü'nü kucakladı. Bir Yahudi Soykırımı draması olan “Sophie’nin Seçimi” filminde çocuklarıyla birlikte Auschwitz toplama kampına gönderilen bir kadını canladırdığı rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Meryl Streep, 1983 tarihli “Silkwood” filmiyle sinemada çok önemli bir imaj edindi. Aktirist, çevre dramasında güçlü karakterli ve cesur bir kadını oynadı.

Ancak Streep filmografisinde çeşitliliği artırdı. Başrollerini Robert Redford ve Klaus Maria Brandauer ile paylaştığı “Benim Afrikam” (Out of Africa) adlı melodramla da eleştirmenlerin takdirini topladı.

Oyuncu 1993’te bir kitap uyarlaması olan “Ruhlar Evi”nde rol aldı. Filmin yapımcıları arasında Alman Bernd Eichinger de vardı. Meryl Streep’in büyük dedesi Almandı.

"Yasak İlişki"de Clint Eastwood ile kamera karşısında

Oyuncunun şüphesiz hala en güzel filmlerinden biri “Yasak İlişki” (The Brigdes of Madison County). Streep, aynı zamanda filmin yönetmeni de olan Clint Eastwood ile oynadığı yapımda bir çiftçi eşini başarıyla canlandırmıştı.

Film İsveçli pop grubu ABBA’nın şarkılarını temel alan müzikalin sinema uyarlaması. Streep’in filmdeki başrol arkadaşlarından biri Pierce Brosnan’dı.

Ünlü oyuncu “Demir Leydi” filminde de olağanüstü bir performans segiledi. Streep 2012’de İngiliz siyasetçi Margaret Thatcher rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar Ödülü'nü bir kez daha kazandı.

ABD’li aktrist hali hazırda sinemalarda gösterimde olan “Sıradışı Anne” (Ricki and the Flash) filminde yine bambaşka bir görüntü çiziyor. Geleneksel rollerinden farklı olarak çılgın bir rock müzisyenini canlandırdığı rolüyle yine seyirciyi etkilemeyi biliyor.

Meryl Streep, 66 yaşında ancak hala Hollywood'un en çok teklif alan yıldızlarından biri. 2012 yılında “Demir Leydi” filmiyle aldığı Oscar'ın kariyerinin son Oscar'ı olmayacağı kesin görünüyor.

Streep galaları devam eden en yeni filmi “Suffragette” ile yakında seyirciyle buluşacak. İngiltere’deki kadın hakları hareketi üzerine olan film Avrupa galasını Londra Film Festivali’nde yaptı.