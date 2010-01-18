Meryem’i öldüren not

T24- Derste arkadaşına “Seni seviyorum” yazılı bir kâğıt parçası verirken öğretmenine yakalanan 12 yaşındaki Meryem’in, töre korkusuyla intihar ettiği iddia edildi.



Doğubayazıt’ta, ilköğretim 5’inci sınıf öğrencisi Meryem Sökmen’in (12), derste bir arkadaşına yazdığı “Seni seviyorum” notunun öğretmeninin eline geçerek korucu babasına verilmesi üzerine, korkudan intihar ettiği öne sürüldü.



Somkaya köyünde yaşayan Meryem, 7 Ocak’ta okula gitti. İddiaya göre, 4. derste “Seni Seviyorum” yazılı notu bir arkadaşına verirken sınıf öğretmeni R.Ç.’ye yakalandı. Bu olaydan etkilenen Meryem, 5. ve 6. derslere girmeyerek eve gitti. Öğretmenin de Meryem’in koruculuk yapan babasını okula çağırarak notu verdiği öne sürüldü.



Ertesi gün okula gitmeyen Meryem, evde babasına ait kalaşnikof tüfekle canına kıydı. Tüfekten çıkan 3 kurşun, Meryem’in alnından girdi. Silah sesinin duyulması üzerine evin etrafında toplanan kalabalık, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve savcı, Meryem’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Meryem’in cenazesi 9 Ocak’ta köy mezarlığında toprağa verildi.





‘Babasına vermedim’



Öğretmen R.Ç. ise Meryem’in yazdığı notu babasına vermediğini söylemekle yetinirken, Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlattı.





Ablası da intihar etmiş



4’ü kız 8 çocuk babası olan korucu Muzaffer Sökmen’in Necla adlı kızının da, 1997’de kendisini asarak yaşamına son verdiği belirtildi. Olay sırasında evde bulunmadığını belirten Muzaffer Sökmen, “Tüfekten çıkan ses üzerine odaya giden annesi, kızını kanlar içinde bulmuş. Eğer kızım sevdiği birisi olduğunu söyleseydi, onunla evlendirirdim” dedi.







