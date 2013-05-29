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Meryem Uzerli'nin yerine kim geçecek?

Meryem Uzerli'nin yerine Adını Feriha Koydum dizisinde kapıcı karısını canlandıran Vahide Gördüm'ün ismi düşünülüyor

29 Mayıs 2013 12:06

3 sezondur Star TV’de büyük ilgiyle izlenen dizi Muhteşem Yüzyıl’da Meryem Uzerli'nin aniden Berlin'e gitme kararı alması ve kimsenin kendisine ulaşamaması ile birlikte işler arapsaçına döndü. Ücretinin Halit Ergenç'in aldığı paranın yarısı kadar olmasını protesto ettiği iddia edilen Meryem Uzerli'nin 'tükenmişlik sendromu' rahatsızlığına yakalandığı ve Berlin'de bir klinikte tedavi altında olduğu da iddialar arasında...


B Planı hazır

 

Meryem Uzerli'nin dönmeme ihtimaline karşılık ikinci bir senaryo hazırlandı. Uzerli dönmezse Hürrem Sultan makyajla yaşlandırılarak senaryo gereği oğlu Şehzade Mehmet ile Amasya sancağına gönderilecek.


Vahide Gördüm, Meryem Uzerli yerine düşünülen isim


Dizi 3 bölüm sonra yani 19 Haziran'da sezon finali yapacak. Yapım şirketinin yeni sezon için Hürrem Sultan'ı canlandıracak başka bir oyuncu arayışı içine girdiği biliniyor. Timur Savcı'nın Hürrem Sultan’ın yeni sezonda yaşlılığını oynamak üzere usta oyuncu Vahide Gördüm’le görüştüğü konuşuluyor.

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