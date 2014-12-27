T24 LogoT24 Logo
Magazin

Meryem Uzerli’nin yeni partneri Murat Yıldırım mı?

Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım’ın rol alacağı yeni dizi, İstanbul’da geçen modern bir aşk hikayesini anlatacak

27 Aralık 2014 09:34

Oyuncu Meryem Uzerli’nin yeni dizisindeki partnerinin Murat Yıldırım olduğu iddia edildi.

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Cengiz Semercioğlu, daha önce isimleri geçen Kıvanç Tatlıtuğ ve İbrahim Çelikkol’un Meryem Uzerli ile rol almayacağını yazdı.

Semercioğlu, Murat Yıldırım’ın Meryem Uzerli’nin yeni partneri olduğunu belirtirken, “Cansu Dere’yle Fox TV’de yeni bir diziye başlayacağını geçen hafta yaptığımız röportajda açıklamıştı bana Murat... Hatta rolünün ayrıntılarından bile bahsetmişti...  Ancak bu proje rafa kalktı ve Murat Yıldırım, Meryem Uzerli’nin partneri olmak için gelen teklife ‘evet’ dedi” ifadelerini kullandı.

Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım’ın rol alacağı yeni dizi, İstanbul’da geçen modern bir aşk hikayesini anlatacak. Star TV’de yayınlanacak dizinin Ortadoğu’ya pazarlanması da gündeme geldi.

ETİKETLER

meryem uzerlimurat yıldırımdizitelevizyonstar tvcengiz semercioğlurolpartner

İlgili Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ, Meryem Uzerli'yi reddetti

Kıvanç Tatlıtuğ'un ajansından yapılan açıklamada, 'Kıvanç, Eylül 2015 tarihine kadar TV'de bir projede yer almayı düşünmüyor, teklifleri geri çeviriyor' denildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24