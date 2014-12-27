Meryem Uzerli’nin yeni partneri Murat Yıldırım mı?

Oyuncu Meryem Uzerli’nin yeni dizisindeki partnerinin Murat Yıldırım olduğu iddia edildi.

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Cengiz Semercioğlu, daha önce isimleri geçen Kıvanç Tatlıtuğ ve İbrahim Çelikkol’un Meryem Uzerli ile rol almayacağını yazdı.

Semercioğlu, Murat Yıldırım’ın Meryem Uzerli’nin yeni partneri olduğunu belirtirken, “Cansu Dere’yle Fox TV’de yeni bir diziye başlayacağını geçen hafta yaptığımız röportajda açıklamıştı bana Murat... Hatta rolünün ayrıntılarından bile bahsetmişti... Ancak bu proje rafa kalktı ve Murat Yıldırım, Meryem Uzerli’nin partneri olmak için gelen teklife ‘evet’ dedi” ifadelerini kullandı.

Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım’ın rol alacağı yeni dizi, İstanbul’da geçen modern bir aşk hikayesini anlatacak. Star TV’de yayınlanacak dizinin Ortadoğu’ya pazarlanması da gündeme geldi.