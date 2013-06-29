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Meryem Uzerli'nin Kıvanç Tatlıtuğ ile oynamak için şartları var

Bölüm başına 25 bin euro karşılığında hafta 4 günden fazla olmamak şartıyla Türkiye'de yeni bir projede oynamayı kabul edilebileceği söylenen Uzerli'nin bir başka şartı da 20 bölüm sınırı

29 Haziran 2013 21:48

Ocak ayında Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni bir projeye başlayacağı iddia edilen Meryem Uzerli yapımcıların yakın markajında, ancak Uzerli'nin Türkiye'ye dönmek için bir takım şartları var. Muhteşem Yüzyıl'da yoğun çalışma saatleri nedeniyle rahatsızlanan Uzerli'nin ilk şartı haftanın 4 günü çalışmak...

Meryem Uzerli, geçtiğimiz ay 'tükenmişlik sendromu' yaşadığını iddia ederek Almanya'ya döndü. Uzerli, bir sağlık merkezinde tedavi gördüğünü söylese de 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden istediği zammı alamadığı için Türkiye'yi terk ettiği konuşuluyor. Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Uzerli'ye Türkiye'den teklif üstüne teklif yağıyor.

İşte Uzerli'nin şartları:


'Haftada 4 gün çalışırım'


Eylül ayında başlayacak olan yeni yayın dönemine hazırlanan yapımcı firmalar, projelerinde oynaması için Meryem Uzerli'yi ikna etmeye çalışıyor. Ancak güzel oyuncunun Türkiye'ye ve setlere dönmek için bir dizi şartı olduğu öğrenildi. Uzerli'nin en önemli şartı tabii ki alacağı ücret. 'Muhteşem Yüzyıl'dan bölüm başına 12 bin 500 euro kazanan Uzerli, şimdi bölüm başına 25 bin euro istiyor. Ünlü oyuncunun diğer bir şartı ise haftada sadece 4 gün çalışmak. 


'20 bölümden fazla oynamam'


Güzel oyuncunun şartları arasında sezon boyunca 20 bölümden fazla çalışmak istemediği de var. Türkiye'de diziler ortalama 90 dakika çekiliyor. Bu da oyuncuların haftada 6 gün gece gündüz çalışmasına neden oluyor. Ayrıca diziler bir sezonda ortalama 30 bölüm çekiliyor. Uzerli'nin yakınlarına "Bu yoğun çalışma temposu beni çok yordu. Şartlarım kabul edilmezse Türkiye'ye dönmem" dediği konuşuluyor.

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