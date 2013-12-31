Meryem Uzerli'den yeni yıl mesajı: 2013'te yanımdan ayrılanlara teşekkürler

Tükenmişlik sendromu nedeniyle Türkiye'den ayrılan ünlü oyuncu Meryem Uzerli yeni yıl mesıjı yayınladı. Uzerli'nin mesajında, hamileliği sırasında kendsini terk eden eski sevgilisi Can Ateş hakkında yazdıkları dikkat çekti. Oyuncu Meryem Uzerli, "2013 benim yanımdan ayrılmak istiyenlere teşekkür etmek istiyorum (Kolay degildi tabii ama onların sayesinde, kendimle alakalı, hayat üzerine ve sevgi ile alakalı daha çok şey ögrendim)" dedi.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin facebook hesabından yaptığı yeni yıl açıklaması şöyle;

2013 benim yanimdan ayrilmak istiyenlere tesekkür etmek istiyorum ( Kolay degil di tabi ama onlarin sayesinde , kendimle alakali , hayat üzerine ve sevgi ile alakali daha cok Sey ögrendim ) ve yanimda Kalanlara ve hep yanimda olanlara da tesekkür ediyorum.

ben cok tesekkür ediyorum ki : cok iyi arkadaslarim var diye!

Özelikle allaha tesekkür etmek istiyorum bana 2013 özel bir ruh / insan gönderdigi Icin - bu 2013 en büyük süpriz ayni zamanda en büyük hediye oldu!

Ben 2013 ögrenebildigim her Sey Icin tesekkür ediyorum .

Tüm mutlu anlarim Icin , tüm gözyaslarim , üzüntülerim icin.

Fakat SIZE özel tesekkür etmek istiyorum! Bütün iyi dilerkleriniz Icin , sevginiz ve varliginiz Icin!

Eminim 2014 Gene daha fazla beraber olacaz ve Bunun Icin cok mutluyum.

O zaman kadar sizler Icin : en iyi dileklerim!!! Ve simdi sonunda sizlerle özel dileklerim paylasiyorum 2014 Icin :

Benim bebegim saglikli ve iyi bu dünyaya gelsin , ( insallah )

Ailem , arkadaslarim , hepiniz saglikli ve iyi olalim , ( insallah )

Belki günün birinde Gene asik olmak ,ama iyi kalpli birine ve benim kalbimin degerini bilen birine ( insallah )

Derin bir ruhunu sayip olan birine ve Allah ile güclü bir baglanti kuran birine ..( Insallah )

Ve sonunda : Sizi yeni güzel projelerle ile mutlu etmek ( insallah )

Tüm dilerkleriniz Icin dua ediycem - istediginiz her iyi Dilek gerceklessin diye! ( insallah )

Allaha Emanet olun , Sizi hep korusun! Sizi seviyorum.