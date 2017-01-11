Meryem Uzerli'den 'Oktay Kaynarca' açıklaması

ATV'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine transfer olan oyuncu Meryem Uzerli, Oktay Kaynarca ile birlikte olduğu yolundaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Uzerli "Oktay tipim değil" dedi.

Vatan'da yer alan habere göre; Meryem Uzerli’nin “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile Almanya-Berlin’de buluşup baş başa yemek yediği iddia edildi.Uzerli’nin “Aşk var mı?” diye soran bir yakınına “Oktay ile Berlin’de baş başa değildik. Yanımızda Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Ünlüoğlu vardı. Kendimi yeni ilişkiye hazır hissetmiyorum. Ayrıca Oktay benim tipim değil” diye yanıt verdiği öğrenildi.