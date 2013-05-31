Meryem Uzerli'den ilk açıklama: Dinlenmem lazım

Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl'ın çekimlerini yarıda bırakıp Berlin'e gitmesinin ardından ilk defa Facebook hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Kendisi için iyi dileklerini sunan herkese teşekkürlerini ileten Meryem Uzerli, " Beni (gerçekten ne oldu , nasılım diye ) soran mesajlar ve telefonlar için de çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hepinize çok sarılıyorum ve öpüyorum" dedi.

Meryem Uzerli'nin Facebook hesabı üzerinden paylaştığı mesajın tam metni şöyle:

"Sevgili arkadaşlar , ilk önce özür dilerim...

Şimdi yazdiğim için ve daha önce değil.

Bugun ilk defa biraz daha iyiyim ve en ağır günlerden, tedavi ve duygusal anlamda geçti.

Can yanımda ve o bana iyi geliyor, onunla hava almak, dolaşmak, yürüyüş yapmak benim için çok büyük bir hediye.

Sizin bütün dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum - bu bana çok yardımcı oldu ve oluyor ve size sonsuz sevgi gönderiyorum.

Bir sürü insan ne oldu bilmeden, beni yargılamadan ama beni hissederek ve bilerek, kalbimi tanıyarak burada yazdı ve o beni o kadar mutlu etti ki.

Bu bir dönem. İnsanız... Güçlenerek çıkarım inşallah. Almanya'daki en iyi psikatrist professörlerde tedavi gördüğüm için, umudum var en kısa zamanda ayağa kalkmak şu anda tek hissettigim şey, hayattayım.

Sizin enerji ve temiz dualarınız için çok çok çok tesekkür ediyorum!!!

Beni (gerçekten ne oldu , nasılım diye ) soran mesajlar ve telefonlar için de çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hepinize çok sarılıyorum ve öpüyorum.

SAĞOLUN.

Dinlenmem lazım, bu dönemde çok internetle ilgilenmemem lazım, sizden sabır ve anlayış diliyorum Allah sizi korusun ... Kalbim size karşı hep sevgi dolu... İYİ Kİ VARSINIZ"