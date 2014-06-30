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'Meryem Uzerli yeni dizi ile Türkiye'ye dönüyor'

Tükenmişlik sendromu yaşadığını öne sürerek Alamanya'ya giden ünlü oyuncu Meryem Uzerli uzun süren bir tedavi gördü

30 Haziran 2014 10:47

Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Meryem Uzerli, “Geri döneceğim. Timur Savcı ile bir dizi için anlaşabiliriz” dedi.

Mer­yem Uzer­li geç­ti­ği­miz yıl Muh­te­şem Yüz­yıl di­zi­sin­de oy­nar­ken ya­pım­cı­sı­na bi­le ha­ber ver­me­den Al­man­ya­’ya git­ti. ‘Tü­ken­miş­lik sen­dro­mu­’ ya­şa­yan oyun­cu, bir sü­re te­da­vi gör­dü. Bugün gazetesinden Gülden Avuç'un haberine göre, git­ti­ği gün­den bu ya­na Tür­ki­ye­’ye dö­nüp dön­me­ye­ce­ği me­rak ko­nu­su olan Uzer­li, ilk ola­rak zor du­rum­da bı­rak­tı­ğı di­zi­nin ya­pım­cı­sı Ti­mur Sav­cıile ara­sı­nı dü­zelt­ti. Tür­ki­ye­’ye dö­nü­şüy­le il­gi­li ses­siz ka­lan Uzer­li, ilk kez açık­la­ma ya­pa­rak “Ti­mur Sav­cı ile ko­nu­şu­yo­rum. Bir di­zi için an­la­şa­bi­li­ri­z” de­di.

 

Kızını da getirecek

 

Bir yıldır uzak kaldığı Türkiye’yi çok özlediğini de dile getilen Meryem Uzer­li “Tür­ki­ye­’yi ve Türk hal­kı­nı çok se­vi­yo­rum. Umarım en kısa zamanda görüşürüz” diye konuştu. Şu­bat ayın­da La­ra isim­li kı­zı­nı dün­ya­ya ge­ti­ren Uzer­li, İs­tan­bu­l’­a be­be­ği­ni de getirecek.

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