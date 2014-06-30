'Meryem Uzerli yeni dizi ile Türkiye'ye dönüyor'

Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Meryem Uzerli, “Geri döneceğim. Timur Savcı ile bir dizi için anlaşabiliriz” dedi.
Meryem Uzerli geçtiğimiz yıl Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynarken yapımcısına bile haber vermeden Almanya’ya gitti. ‘Tükenmişlik sendromu’ yaşayan oyuncu, bir süre tedavi gördü. Bugün gazetesinden Gülden Avuç'un haberine göre, gittiği günden bu yana Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Uzerli, ilk olarak zor durumda bıraktığı dizinin yapımcısı Timur Savcıile arasını düzeltti. Türkiye’ye dönüşüyle ilgili sessiz kalan Uzerli, ilk kez açıklama yaparak “Timur Savcı ile konuşuyorum. Bir dizi için anlaşabiliriz” dedi.
Kızını da getirecek
Bir yıldır uzak kaldığı Türkiye’yi çok özlediğini de dile getilen Meryem Uzerli “Türkiye’yi ve Türk halkını çok seviyorum. Umarım en kısa zamanda görüşürüz” diye konuştu. Şubat ayında Lara isimli kızını dünyaya getiren Uzerli, İstanbul’a bebeğini de getirecek.