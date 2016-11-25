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Meryem Uzerli ve Burak Özçivit Dubai'deki bir gecelik organizasyondan ne kadar kazandı?

Yoğun ilgiyle karşılaşan ikili, dizideki 'Hürrem' ve 'Bali Bey' karakterlerinin de balmumu heykellerinin yer aldığı sergiyi gezdi

25 Kasım 2016 16:42

Muhteşem Yüzyıl'ın açılış sergisi için Burak Özçivit ve Meryem Uzerli bir günlüğüne Dubai'ye gitti. Dubai’de katıldıkları davetin organizatörlerinin Özçivit’e 450 bin dolar, (yaklaşık 1,5 milyon lira) Uzerli'nin ise 300 bin dolar (yaklaşık 1 milyon lira) kazandığı öne sürüldü

NTV'de yer alan habere göre, yerli ve yabancı milyonlarca hayranının gönlünde taht kuran Uzerli ve Özçivit, dün akşam Dubai City Walk'taki 'Muhteşem Yüzyıl Sergisi'nin açılış davetine katıldı. Gecenin onur konukları olan ikili, Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kara Sevda dizisinin Kemal'i Özçivit ve Uzerli'nin dün Dubai’de katıldıkları davetin organizatörlerinin 31 yaşındaki Özçivit’e 450 bin dolar (yaklaşık 1,5 milyon lira) verdiği iddia edildi.33 yaşındaki Uzerli’nin ise bir günlük organizasyon için 300 bin dolar (yaklaşık 1 milyon lira) aldığı öne sürüldü.

Daha önce de Tarkan ve Sibel Can gibi sanat dünyasının ünlü isimlerini Dubai'ye davet etmek için yüz binlerce doları gözden çıkaran organizasyoncular Uzerli ve Özçivit'e de bir gecede servet ödemiş oldu. Yoğun ilgiyle karşılaşan ikili, dizideki 'Hürrem' ve 'Bali Bey' karakterlerinin de balmumu heykellerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Açılış öncesinde Dubai'yi gezme fırsatı bulan oyuncular bol bol fotoğraf çekildi.

 

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