Meryem Uzerli'nin aşk itirafının adresi Ozan Güven mi?

Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bugüne kadar sadece bir oyuncuyla birlikte olduğunu söyledi ancak isim vermedi.

Oyuncu, öz güveninin düşük olduğu bir dönem yaşadığını belirterek, botoks ve dolgunun ayarını kaçırdığını, bu yüzden de yüzüne uzun süreden bu yana bir şey yapmadığını ifade etti.

Oyunculuk mesleği yapan biriyle aşk yaşamak istemediğini anlatan Uzerli, "Bir oyuncuyla birlikte olmak istemem. Bugüne kadar bir oyuncuya bir kez aşık oldum. Sizin de tanıdığınız bir Türk oyuncu” diye konuştu.



Uzerli’nin bir dönem Ozan Güven ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı.