Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan' için ne dedi?

Geçen yıl sona eren 'Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan'da Kösem Sultan'ın gençliğini canlandıracak Yunan oyuncu Anastasia Thsilimpou'nun dizide kendisi gibi "kırık Türkçe"yle konuşması gerektiğini söyleyerek "Ben fragmanı izledim, çok beğendim. Hollywood filmi gibi gözüküyor" dedi.

Habertürk'ten Esin Övet'e konuşan Meryem Uzerli, kızı Laura'ya kardeş gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak "Bilmem, Allah bilir. Allah izin verirse olur, neden olmasın. Her şey kısmet" dedi.

Esin Övet'in Habertürk gazetesinin bugünkü (8 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ben Meryem Uzerli’nin dizisiyle ilgili çok yazdım, konuyu çok didikledim. Bu kadar geç kalmasına, hadi neden başlamıyorsunuz? Yazık oldu Meryem Uzerli’nin bir anda parlayan şöhretine. Tam zamanında girmesi gereken dizi gecikiyor” dedim. Hatta Meryem’in senaryo beğenmediğine kadar vardı konu. Ancak O3 Medya’nın yapımcıları, senaryoları Meryem’in hiç görmediğini, kanalla yazılanları bir türlü beğenmediklerini söyledi. Aralıkta Star’da gösterime girecek dizi için 2006 yılında İzzet Pinto tarafından kurulan Global Agency, O3 Yapım, dizinin oyuncuları Meryem Uzerli, Murat Yıldırım, Mehmet Aslantuğ ve uluslararası kanal temsilcileriyle Fransa’da Cannes La Bastide Saint Antoine’de buluştuk. Meryem Uzerli ile Murat Yıldırım’ın yanlış bir tercih olduğunu yazmıştım. Çünkü tam olarak ikisini yan yana koyamamıştım. Ancak ikiliyi yan yana görünce fikrim değişti. Yönetmenler Yağmur Durul Taylan da “Ekranda çok farklı bir ışıkları var. Biz de çekmeye başlayınca çok şaşırdık. Bu ikili iş yapar” dediler. Meryem Uzerli de “Bizim kimyamız tuttu. Gayet iyi anlaşıyoruz” diyor.

Meryem Uzerli’ye “Herkes ‘Meryem’in dizisi’ diyor. Bu sana bir sorumluluk yüklüyor mu? Başarısız olursa fatura sana kesilecek” dediğimde, “Biz bir ekibiz. Beraber yapıyoruz bu işi. Biz 100 kişiysek 100 kişinindir sorun. Bir oyuncunun üzerinden konuşulmamalı. Ben haberleri okumadığım için neler yazılıyor, neler düşünülüyor bilmiyorum. Ama bir dizi, bir oyuncuya bağlanmamalı” diyor.

'Fragmanı beğendim'

Muhteşem Yüzyıl sonrasında şimdi “Kösem Sultan” başlıyor. Meryem’e haliyle yeni oyuncu kızı kastederek, “O da senin gibi kırık Türkçe’yle konuşuyor” dediğimde, “Evet olabilir, öyle olması gerekiyordur. Ben fragmanı izledim, çok beğendim. Hollywood filmi gibi gözüküyor” dedi.

'Lara'ya kardeşi Allah bilir'

Meryem Uzerli'ye kızı Lara'yı sordum, "Burada mı?" diye, o da bana şunları söyledi: "Benimle her yere geliyor. Sonuçta her şeyi onun için yapıyorum artık. Mesela bu sabah 06.00'da uyandım. Senaryo çalıştım. Sete gittim. Sonra 2 saat arayla çalıştım. Hazırlandım buraya geldim. Tam böyle 'Bir uyusam, çok yorgunum dedim, Lara gülerek 'ma ma' diye geldi. Ben de 'Doğru her şey senin için' diye kalktım. Güç aldım. Bana o güç veriyor. "Lara'ya kardeş gelir mi?" dedim, "Bilmem, Allah bilir. Allah izin verirse olur, neden olmasın. Her şey kısmet" dedi.

