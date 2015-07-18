Meryem Uzerli ile Ozan Güven sevgili mi?

BKM yapımı "Annemin Yarası" adlı filmin setinden izlenimlerini aktaran Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Meryem Uzerli’nin sete kızıyla gelmeyi şart koştuğunu ve çalışma yoğunluğuna rağmen kızına gösterdiği özeni aktardı. Ozan Güven ile Meryem Uzerli'ye "Sevgili misiniz siz diye" soran Semercioğlu, Güven'den "Vallahi değiliz ya, nasıl kanıtlayacağız bunu sana?" yanıtını aldı. Uzerli de konuya ilişkin "Olsak buradakiler bilmez mi? Konuşulmaz mı? Sette arkadaşların var, kulağına gelmez mi? Filmle ilgili her şeyi öğrenmişsin, bunu mu öğrenmeyeceksin!" dedi.

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, BKM yapımı "Annemin Yarası" adlı filmin setinden izlenimlerini kaleme aldı. Çekimleri Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden filmde Meryem Uzerli, Ozan Güven, Okan Yalabık ve Belçim Bilgin rol alıyor.

Cengiz Semercioğlu'nun "Ozan'la Meryem'e sordum: Sevgili misiniz siz?" başlığıyla yayımlanan 18 Temmuz 2015 tarihli yazısından bir bölüm şöyle:

Kahvaltıya oturur oturmaz sordum; "Siz sevgili misiniz?"

"Günaydın" dedi Ozan, "Nereden çıktı bu sabah sabah ya!"

Meryem o şen kahkahasını attı...

"Baksanıza sabaha kadar öpüştünüz sette" dedim. (Şakaydı tabii, sadece bir sahnede masum bir öpücük konduruyordu Ozan, Meryem'in dudaklarına.)

"Vallahi değiliz ya, nasıl kanıtlayacağız bunu sana?" dedi Ozan.

Meryem atladı: "Olsak buradakiler bilmez mi? Konuşulmaz mı? Sette arkadaşların var, kulağına gelmez mi? Filmle ilgili her şeyi öğrenmişsin, bunu mu öğrenmeyeceksin!"

"Peki el ele fotoğraflarınız ne olacak?" dedim.

Ozan yanıtladı;

"Ya ben Meryem'e hep sarılırım, elini de tutarım, sarmaş dolaş da yürürüm. Bu sevgiliyiz demek değil ki. O fotoğraf da öyle bir anda çekilmiş bir fotoğraftı."

***

Biz Meryem'le otelin terasında sohbet ederken, dünya tatlısı bir kız geldi yanımıza; Meryem'in kızı Lara.

1,5 yaşına yaklaşıyor Lara.

"Başından beri yanında mıydı kızın?" diye sordum Meryem'e...

"Tabii. Ondan ayrılamam. 'Kızım ve bakıcısı gelmezse olmaz' dedim. Lara'nın buraya gelmesini şart koştum" dedi.

Öğleden sonraları otelin hemen arkasında bulunan, şehrin en büyük parklarından birine gidiyor Meryem kızıyla ve onunla saatlerce zaman geçiriyor.

Sadece Lara'yla değil, bütün Sırp çocuklarıyla oynuyor.

Bu arada Lara'nın iki bakıcısı olduğunu da söyleyeyim.

Bakıcıların biri Alman.

Zaten Meryem de kızıyla sürekli Almanca konuşuyor.

O koşuşturma içinde kızına gösterdiği özen için Meryem'e hayran oldum.

Yazının tamamı için tıklayın.