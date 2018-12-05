Meryem Uzerli: Hiç kimseye karşı böyle bir şey hissetmedim

Oyuncu Meryem Uzerli, evliliğe yeşil ışık yaktı. Uzerli, "Hayatımda bir kere evlensem mutlu olurum. Bugüne kadar hiç kimseye karşı böyle bir şey hissetmedim" dedi.

Son dönemde sinemaya ağırlık veren Meryem Uzerli, Alem dergisine konuştu.

Evlenmek istediğini söyleyen 35 yaşındaki oyuncu şu sözleri dile getirdi:

"Hayatımda bir kere evlensem mutlu olurum. Bugüne kadar hiç kimseye karşı böyle bir şey hissetmedim.

Kendisiyle barışık bir insan karşıma çıkacaktır diye düşünüyorum. Elbette bunun bir zaman sınırı yok ama o güzel kombinasyonu, evliliği hayatımda yaşamak, tatmak isterim"

Uzerli hayatında kimse olmadığını söyleyerek şöyle devam etti: "İleride beraber olacağım kişi, şu an dünyanın bir yerinde yaşıyor

Hangi ülkede nerede bilemiyorum. Yaşamın nasıl ilerleyeceğini bilemiyoruz."

Sevdiği kişinin kızı Lara ile iyi bir iletişimde olması gerektiğini söyleyen Uzerli, "Son yıllarda şunu keşfettim ki aslında biriyle tanıştıktan sonra biraz zaman geçince ilişki başlıyor" şeklinde konuştu.

