Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, ATV'de yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisine sezon başında "konuk oyuncu" olarak katılan Meryem Uzerli'nin diziden ayrıldığı yolunda ileri sürülen iddiayla ilgili olarak “Suzi Amerika’dan gelecek ve 'İlyas' aşkı tam gaz sürecek" dedi.

Ali Eyüboğlu'nun "Meryem Uzerli, Eşkıya'dan ayrıldı mı?" başlığıyla yayımlanan (19 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Her salı akşamı ATV’de yayınlanan ve reytinglere damgasını vuran “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” (EDHO) bol sürprizli bir dizi... Diziye bu sezon ‘konuk oyuncu’ olarak katılan Meryem Uzerli, ‘EDHO’da CIA ajanı “Suzan” rolünde.

Dizinin senaristleri hayatta kalabilmesi için tek yönlü bilet kesip, Amerika’ya gönderdi “Suzi”yi. Hal böyle olunca Meryem Uzerli fanlarında bir merak, bir merak:

“Meryem Uzerli’nin ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’daki misafir oyunculuğu bitti mi?”

Soru bilmediğim yerden çıkınca, doğrusunu öğrenmek için bilginin kaynağına başvurdum. Aldığım son bilgi şudur:

“Suzi” Amerika’dan gelecek ve “İlyas” (Ozan Akbaba) aşkı tam gaz sürecek!