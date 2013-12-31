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Meryem Uzerli dünyanın en güzel kadınları listesinde 6. sırada

Güzel oyuncu, Meryem Uzerli dünyanın en güzel kadınları listesinde 6. sırada yer aldı

31 Aralık 2013 15:57


ABD'nin internet sitesi Huffington Post tarafından düzenlenen ve "Dünyanın en güzel kadını kim?" sorulu anketinde Meryem Uzerli 6. sırada yer aldı.

Güzel oyuncu, Meryem Uzerli dünyanın en güzel kadınları listesinde 6. sırada yer aldı.

Ankete dört milyondan fazla kişinin katıldı. Ankette yılın en güçlü, zeki, çekici, popüler, başarılı ve güzel kadınları oylandı. Ankette geçen yıl  4'üncü olan Monica Bellucci, bu yılki ankette birinci sırada yer aldı.

 

Meryem Uzerli 6. sırada

 

Meryem Uzerli ise geçen yılki ankette beşinci sırada yer almıştı. Uzerli bu yıl 6. sırda yer aldı. Uzerli, Monica Bellucci, Kate Upton, Angelina Jolie, Aishwarya Rai Bachchan ve İrina Shayk'ın ardından listenin 6'ncı sırasında yer aldı.

 

Meryem Uzerli, Charlize Theron, Rihanna, Scarlet Johansson, Megan Fox, Adriana Lima, Jessica Alba, Anne Hathaway gibi dünyaca tanınan ünlü yıldızları geride bıraktı.

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