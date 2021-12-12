Meryem Betül Çavdar, dünya şampiyonu

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Meryem Çavdar, Dünya Paratekvando Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Meryem Betül Çavdar, 9. Dünya Paratekvando Şampiyonası'nda 52 kilo finalinde Rusya’dan Anna Podduskaia ile karşılaştı.

Çavdar rakibini 14-7 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu geçen yaz Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanmıştı.

Öte yandan şampiyonanın ilk gününü Türk sporcular, altın, 5 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile kapattı.