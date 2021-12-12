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Spor

Meryem Betül Çavdar, dünya şampiyonu

12 Aralık 2021 11:45

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Meryem Çavdar, Dünya Paratekvando Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Meryem Betül Çavdar, 9. Dünya Paratekvando Şampiyonası'nda 52 kilo finalinde Rusya’dan Anna Podduskaia ile karşılaştı.

Çavdar rakibini 14-7 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu geçen yaz Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanmıştı.

Öte yandan şampiyonanın ilk gününü Türk sporcular, altın, 5 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile kapattı.

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