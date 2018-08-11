Meryem Bekmez'den rekorları alt üst eden performans

20 kilometre yürüyüş branşında yarışan milli atlet, 5 Türkiye rekorunu yenilerken, U20\'de de dünyada yılın en iyi derecesinin sahibi oldu

Ercan ATA - BERLİN / DHA

Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nın kadınlar 20 kilometre yürüyüş branşında yarışan Meryem Bekmez, 1:31:00\'lik performansla 11\'inci olurken, tam 5 Türkiye rekorunu yeniledi ve U20\'de de dünyada yılın en iyi derecesini yaptı.

Dünya U20 ikincisi atlet Meryem Bekmez, büyüklerde ilk kez yarıştığı Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda Türkiye\'nin tarihteki en iyi sonucunu alırken, tam 5 Türkiye rekorunu yeniledi ve U20\'de dünyada yılın en iyi derecesinin sahibi oldu.

18 yaşındaki yıldız yürüyüşçü Meryem Bekmez, sadece ikinci kez çıktığı 20 kilometre yürüyüşte Türkiye büyükler rekorunu yeniledi. Bekmez, Berlin\'de şampiyona rekoruyla tamamlanan ve zaman zaman sağanak altında yapılan hızlı yarışta 1:31:00 ile müthiş bir derece çıkardı. Bekmez, 5 kilometreyi 22:13, 10 kilometreyi 44:24 ile geçerken, her iki geçişte de Türkiye rekorlarını yeniledi. Meryem, gençlerde 5 kilometre yol yürüyüş rekorunu bir saniye, 10 kilometre büyükler ve gençler rekorunu ise 34 saniye aşağıya çekti.

Yarışın ikinci yarısında öndeki grupla arası açılmasına karşın 4:30-4:40 bandında kilometreler geçmeye devam eden Meryem, son kilometreyi 4:36 ile 11\'inci sırada tamamlayarak finişte 1:31:00 gibi müthiş bir derece yaptı.

Daha önce bu dalda sadece bir yarışa çıkan ve Berlin\'e 1:36:08 ile gelen Meryem, kendi en iyisini beş dakika, Yeliz Ay\'a ait 14 yıllık Türkiye rekorunu ise dört dakikaya yakın geliştirdi. Ay\'ın 2004\'ten kalma eski rekoru 1:34:57\'ydi. Bu mesafede daha önce kendisine ait en iyi dereyi de rekora dönüştüren Meryem, böylece Berlin\'de bir yarışta beş rekor kırmış oldu.

DÜNYADA YILIN EN İYİSİ

Büyükler Avrupa\'da 11\'inci olarak yürüyüşte gelmiş geçmiş en iyi sonucu olan Meryem\'in 1:31:00\'lik performansı, aynı zamanda IAAF listesinde de U20 yaş grubunda en iyi derece oldu. Bekmez\'den önce listenin başında Meksikalı Alegna Gonzalez, 1:33:43\'lük dereceyle yer alıyordu.

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