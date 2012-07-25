'Merve'ye çok büyük ders vereceğim'

Acun Ilıcalı, Kenan Erçetingöz'le 60 Dakika'ya konuk oldu. Survivor yarışmasında Merve Büyüksaraç ile süren tartışma ilgili olarak Ilıcalı, "Ona çok büyük bir ders vereceğim herkes görecek" dedi.

Survivor yarışmasında Merve Büyüksaraç'ın " Bize yemek veriyorlardı" sözlerine değerlendiren Acun Ilıcalı şunları söyledi :

Ben böyle bir yarışmacıyla karşılaşmadım. Değişik bir tip. Daha sonra yaptığı röportajda ise " Açlıktan hafızamızı kaybediyorduk" diyor. Açlıktan bayıldığı görüntüler var. Bu yaptılarını cahilliğine veriyorum. Sonra da " Bize yemek veriyorlardı" diyor. Ben 22 milyon yatırdığım bir projeyi insanları besleyerek neden tehlikeye atayım. Bu yemek yememe yarışması değil. Biz zaten başta yarışmacılara erzağını veriyoruz. Merve programa yönelik bir eleştiri yapsaydı sorun olmazdı ama bana ve ekibime iftira attı. Ona çok büyük bir ders vereceğim herkes görecek. Adli yollara başvurduk. Sonuçlarını da herkes görecek. Allah onu ıslah etsin. Bir de " Beni montajla kötü gösterdi" dedi. Sen kimsin ki seni kötü göstereceğim." dedi.

Maddi konularda anlaşamadık

Acun Ilıcalı yeni sezon için Show Tv ile maddi konularda anlaşamadıklarını belirterek " Teklifler var ama şu anda herhangi bir kanal ile anlaşmadık. " dedi. Ilıcalı ayrıca kanaldan alacağının 47 Milyon TL'den fazla olduğunu ifade etti.