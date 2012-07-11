Survivor Merve çalıştığı ajanstan kovuldu!

Survivor ile ilgili yaptığı açıklamalar yüzünden Acun Ilıcalı ile kavgasıyla son günlerde gündeme gelen Merve Büyüksaraç'a bir darde de çalıştığı ajansından geldi.



''Adada bize yemek veriliyordu'' açıklamalarında bulunan Survivor Ünlüler-Gönüllüler-2 yarışmacısı Merve Büyüksaraç'a Acun Ilıcalı 500 bin TL'lik tazminat davası açmış, yarışmanın birincisi Nihat Altınkaya 'Yemek veriyor olsalardı kimse bayılmazdı açlıktan, kendisi de bayıldı. Görüntülerde de var. Buzdolabı ödülü kazanmıştık, ödül ertesi gün geleceği için Acun abi içerisinden ufak tefek yiyecekler vermişti. Hakkımızdan verdikleri için ertesi gün de onları yemiştik. Açlıktan mı ölseydik? Bu söylediklerimin haricinde kimse yemek vermedi. Bütün arkadaşlarımız aynı şeyi söylüyor. Merve bu laflarla bizim de hakkımızı yedi. Emeğimize saygısızlık yaptı, bizi de töhmet altında bıraktı. Merve hepimizin emeğine saygısızlık yaptı" şeklinde yalanlamıştı.



Programın kamera arkası görüntülerinde bayıldığı anların montajsız halinin yayınlanmasına rağmen Büyüksaraç geri adım atmadı.



Bu durum Büyüksaraç'ın yıllardır bağlı bulunduğu ajansın sahibi ünlü koreograf Uğurkan Erez'i kızdırdı.



Erez, yaptığı yazılı açıklamada Büyüksaraç'ın izni dışında medyada boy gösterdiğine vurgu yaptı ve Büyüksaraç ile yollarını ayırdığını belirtti.

Erez'in ajansının yaptığı açıklamada, Büyüksaraç'ın Survivor yarışmasının ardından iş etiğine aykırı davranışlarıyla gündeme gelmeye devam ettiğine işaret edildi.



Konuyla ilgili detay vermekten kaçınan Erez ise "28 yıllık meslek hayatımda sadece ve sadece disiplin ve iş ahlakından ödün vermeyen modellerle calışmayı tercih ettim. Sevgili Merve'yi çok sevmeme rağmen; maalesef ajansımın kriterlerinin hiç birini yerine getiremediği ve ajans prensiplerini defaeten ihlal ettiği için kendisiyle yola devam etmemize imkan kalmamıştır" demekle yetindi.