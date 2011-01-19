Merve Terim, bekarlığa veda partisi düzenledi

T24 - Ahmet Baran Çetin'le 5 Şubat'ta Four Seasons Otel'de evlenecek olan Fatih Terim'in kızı Merve Terim Nahide Palas'ta bekarlığa veda partiyi yaptı. Annesi ve yakın arkadaşlarıyla eğlenen Terim bir ara misafirleri arasında bulunan Demet Akbağ ve şov ekibiyle sahneye çıkıp eline kına yaktı.





Nahide palas'ta art arda bekarlığa veda kutlamaları yapılmaya devam ediyor. 5 Şubat'ta Four Seasons Otel'de Ahmet Baran Çetin'le evlenmeye hazırlanan Merve Terim, annesi ve yakın arkadaşlarıyla keyifli bir kutlama yaptı.

Masada misafirlerin arasında bulunan Demet Akbağ, sahnede show ekibiyle kına gecesi eğlencesini yapılırken sahneye çıktı.Demet Akbağ, "Yüksek Yüksek Tepeler" türküsünü seslendirdi ve Merve Terim'in eline kınasını da o yaktı.

Terim'in kına gecesinde şişme erkeklerin bulunduğu gündeme gelmişti