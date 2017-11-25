Merve öğretmen, beyaz önlüğü ve kırmızı karanfillerle uğurlandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- SAMSUN\'da otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İngilizce öğretmeni, 27 yaşındaki Merve Mercan Çelik, memleketi Edirne\'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde tabutuna konulan beyaz önlüğü ve kırmızı karanfillerle son yolculuğuna uğurlandı.

Çarşamba 75\'inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde görev yapan, Samsun\'da bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden İngilizce öğretmeni Merve Mercan Çelik\'in cenazesi, karayoluyla memleketi Keşan\'a bağlı Beyendik Beldesi\'ndeki evine getirildi. Evinin bahçesine konulan Merve öğretmenin tabutunun üzerine beyaz önlüğü ve kırmızı karanfiller bırakıldı. Genç öğretmenin polis memuru eşi Erhan Çelik, annesi Mürvet ve babası İrfan Mercan taziyeleri kabul etti. Merve öğretmenin 9 aylık kızı Zeynep Mercan ise cenazeye getirilmedi.

Cenazeye, genç öğretmenin yakınlarının yanı sıra Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, eğitimciler ve çok sayıda kişi katıldı. Duaların okunması ve helallik alınması ardından Merve Mercan Çelik\'in cenazesi belde mezarlığında götürüldü. Çelik\'in cenazesi, Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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