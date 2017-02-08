Merve Kavakçı’nın eşi de ihraç edildi

Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve eski vekil Merve Kavakçı'nın eşi Profesör Cihangir İslam da son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildi. İslam Twitter hesabından ihraç edildiğini açıkladı.

Prof. İslam, ihracıyla ilgili Yavuz Oğhan'ın RS FM'de sunduğu programda şunları söyledi:

"1128 imzalı bildiriye imza atanlar tutuklanmaya başlandı, daha sonra 611 imzalı ikinci bildiri ortaya çıktı. Ben de onu imzaladım. İnandığım için. Hakkımda soruşturma açıldı bundan sonra. bunu terörle bağlantılı olarak lanse edilme çalışıldı. Burada ifade özgürlüğünden bahsediliyor dedim. İmzamın geri çekilmesi talep edildi. Ben de kabul etmedim, ifade özgürlüğünün sonuna kadar arkasındayım dedim. Demokrasiden yanayım dedim. Onun üzerine 15 Temmuz girdi araya, sonra geçenlerde emekliliğimi istedim Aralık 20’si itibariyle. KHK ile cevap verdiler."

Prof. Cihangir İslam, başörtülü ilk milletvekili olarak Fazilet Partisi'nden Meclis'e giren Merve Kavakçı'nın da eşi. İslam ve Kavakçı 2010 yılında dünyaevine girmişti. Merve Kavakçı’nın kardeşi Ravza Kavakçı, halen AKP milletvekili olarak TBMM’de görev yapıyor.

Cihangir İslam aynı zamanda eski Aile Bakanı AK Parti'li Ayşenur İslam'ın da kayınbiraderi.

Twitter hesabından ihraç edildiğini duyuran İslam şu mesajları yazdı:

Prof. Dr. Nazır Cihangir İSLAM'ın görevine 686 Numaralı KHK ile son verilmiştir.

Söz veriyorum diz çökmeyeceğim. İnandığım gibi yaşayacak ve hayata aynı tempoyla devam edeceğim. Allah'a verilmiş sözümüz var.

Doğrusunu bilin diye yazıyorum. 611 Akademisyenin imzaladığı ikinci dilekçeyi imzaladım, soruşturma sonucu imzamı çekmedim.

90'lı yıllarda üç kez Ankara Üniversitesi tarafından atılmıştım. Dördüncüsü de aynı nedenle ve AKP İktidarı tarafından.