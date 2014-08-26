Merve Kavakçı: Davutoğlu'nu Boğaziçi'ne layık görmediniz ama geldi Başbakan oldu

Yeni Akit yazarı Merve Kavakçı, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından AKP’de Genel Başkan ve Başbakan adayı olarak gösterilen Ahmet Davutoğlu’nun Müslüman kimiği nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi’ne “layık” görülmediğini öne sürerek “Sadece Müslüman kimliği sebebiyle Boğaziçi Üniversitesi’nde ikame edilmeye “layık” görülmeyen yeni Başbakan’ı departmanınıza “uygun” görmeyebilirsiniz amma! o da gelir başınıza Başbakan olur!” ifadelerini kullandı.

Merve Kavakçı’nın “Başbakan Davutoğlu” başlığıyla Yeni Akit gazetesinde yayımlanan (26 Ağustos 2014) yazısı şöyle:

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin başına geçecek ve başbakan olarak beraber çalışacağı ismi açıkladı. Sayın Ahmet Davutoğlu’nun ismi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere titizlikle yürütülen geniş çaplı bir istişare sonucunda öne çıktı. İnsanlığa hayırlı olsun! Örnek bir aile Davutoğlu ailesi. Bu da ayrıca milletimiz adına gurur duyduğumuz önemli bir nokta. Bugüne kadar Müslüman kimlikleri ile öne çıkan first lady’lerimizi küçük görmeyi adet haline getiren değeri kendinden menkul Kemalist faşistlerimiz, bakalım şimdi ne yapacaklar, Jinekolog Dr. Sare Davutoğlu hanımefendiye olan muhalifliklerini nasıl mazeretlendirecek. Duamız, Davutoğlu ailesinin her türlü serden muhafaza olması....

Dış İşleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından telaffuz edilmesiyle ilk akla düşenlerden biri şu oldu: Yüce Rab, ne kadar da büyük! Hiç şüphesiz büyük, amenna! Bilsek de bunu bir dahi idrak etmek biz aciz kulları her seferinde ilk defa oluyormuşcasına şaşırtmaya devam ediyor. “Muhtar bile olamaz!” denilen bir Cumhurbaşkanından şimdi de imza attığı bütün akademik başarılarına rağmen sadece ve sadece Müslüman kimliği sebebiyle Boğaziçi Üniversitesi’nde ikame edilmeye “layık” görülmeyen yeni Başbakan’a... Departmanınıza “uygun” görmeyebilirsiniz amma! o da gelir başınıza Başbakan olur! diyesi geliyor insanın...

Zor bir Türkiye, zor bir dünya devralıyor hiç şüphesiz Başbakan Davutoğlu...Ama o bunların hiç birine yabancı değil... Belki en büyük kısmetliliklerinden biri de partisinin de olduğu gibi, CHP gibi bir muhalefeti olması. CHP ne güzel bir muhalefettir(!), iktidarını devam ettirmek isteyen bir siyasi parti için, değil mi... Her siyasetçi, her siyasal oluşum böyle bir pozisyon için dua eder herhalde. CHP’nin muhalefeti, olmayan bir muhalefettir çünkü. Belki de şöyle demek daha doğru olacaktır; CHP’ninki ya hiç olmayan veya olduğunda da kendine olan bir muhalefettir.

Gündem koyamayan CHP iktidar partisine ancak reaksiyon gösterir, onu da yüzüne gözüne bulaştırır, böylece bu muhalefet Ak Parti’nin ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir. Ya da muhalefet yapıyorum derken kendi içinde bölünür CHP...

Bakınız Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu...bakınız CHP Genel Başkanlığı konusu....bakınız kadınlara özel plaj konusu...örnekler çok. Sayın Davutoğlu, muhalefet konusunda hiçbir endişe duymadan, işine bakacak, Yeni Türkiye’nin inşasına hız verecektir.... Allah Celle Celalühü himayesinde tutsun!