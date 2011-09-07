Merve diziye küstü

T24 - Merve Sevi, kendisini kıskandığını iddia ettiği Yalancı Bahar dizisindeki rol arkadaşı Fahriye Evcen'e küstü.





Sezonun iddialı dizilerinden Yalancı Bahar'ın iki güzeli Fahriye Evcen ile Merve Sevi'nin arasına kara kedi girdi! Dizinin fragmanlarında kendisine yer verilmeyen ve tanıtım bültenlerinde adı geçmeyen Sevi bu durumdan Evcen'i sorumlu tuttu. Habertürk'ün yer verdiği habere göre, Fahriye Evcen'in kendisini kıskandığı için arka plana ittirdiğini düşünen Merve Sevi sette rol arkadaşıyla tek kelime konuşmuyor.