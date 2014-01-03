Merve Boluğur yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi

Muhteşem Yüzyıl’ın Nurbanu Sultan’ı Merve Boluğur pop şarkıcısı Murat Dalkılıç’la aşk yaşamaya başladı.

İsmi bir süredir Sezen Aksu’nun oğlu Mithatcan Özer’le anılan oyuncu Merve Boluğur, gerçek aşkı yeni yılda buldu. Ünlü popçu Murat Dalkılıç’la birlikte olmaya başlayan Boluğur, yılbaşına da sevgilisiyle el ele girdi. Arnavutköy’deki Bodrum Mantı’da görüntülenen ikilinin çok mutlu olduğu dikkat çekti. Umut Ünver'in Vatan'da yer alan ahebrine göre, geçen yaz Bodrum plajlarında fotoğrafları çekilen Boluğur ve Dalkılıç “Aramızda aşk yok, dostluk var” demişti. Çiftin arkadaşlığının kısa bir süre önce aşka dönüştüğü öğrenildi.