Merve Boluğur yanlış park yapınca trafik birbirine girdi

Ünlü oyuncu Merve Boluğur aracını park edilmesi yasak olan yere park edince İETT otobüsleri manevra yapamadı. Yaklaşık 15 dakika sonra aracının başına gelen Boluğur'a bir vatandaş tepki gösterdi.

Olay Mecidiyeköy Meydan Ortaklar caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Park edilmesi yasak olan yere park edilen bir otomobil yüzünden Büyükdere Caddesi'nden, Ortaklar Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen belediye otobüsleri manevra yapamadı. Bu sırada arkadan gelen araçlar yüzünden uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı otobüsler rotasını değiştirmek zorunda kalırken, trafikte aksamalar meydana geldi. Otobüslerin rotalarını değiştirmesinden dolayı bazı yolcular otobüslerden inerek, evlerine yürüyerek gitti.

Araç sahibi Merve Boluğur

İstanbul'un en işlek yerlerinden Mecidiyeköy Meydan'daki olay yaklaşık 15 dakika sürerken, otobüs şoförleri polise haber verdi. Meydanda bulunan bir trafik polisi aracın başına geldi. Trafik polisleri aracın sürücüsüne ulaşamayınca, çekici çağırdı. Bu sırada bir İETT şoförü yanlış park edenler yüzünden sürekli sorun yaşadıklarını söyledi. Bir şoför ise duruma isyan ederek, "Memur beyler gerekli cezayı keseceklerdir" dedi.

Trafiğin birbirine girdiği o dakikalar: