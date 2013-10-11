T24 LogoT24 Logo
Magazin

Merve Boluğur yanlış park yapınca trafik birbirine girdi

Park edilmesi yasak olan yere park edilen bir otomobil yüzünden Büyükdere Caddesi'nden, Ortaklar Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen belediye otobüsleri manevra yapamadı

11 Ekim 2013 14:01

Ünlü oyuncu Merve Boluğur aracını park edilmesi yasak olan yere park edince İETT otobüsleri manevra yapamadı. Yaklaşık 15 dakika sonra aracının başına gelen Boluğur'a bir vatandaş tepki gösterdi.

Olay Mecidiyeköy Meydan Ortaklar caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Park edilmesi yasak olan yere park edilen bir otomobil yüzünden Büyükdere Caddesi'nden, Ortaklar Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen belediye otobüsleri manevra yapamadı. Bu sırada arkadan gelen araçlar yüzünden uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı otobüsler rotasını değiştirmek zorunda kalırken, trafikte aksamalar meydana geldi. Otobüslerin rotalarını değiştirmesinden dolayı bazı yolcular otobüslerden inerek, evlerine yürüyerek gitti.

 

Araç sahibi Merve Boluğur

 

İstanbul'un en işlek yerlerinden Mecidiyeköy Meydan'daki olay yaklaşık 15 dakika sürerken, otobüs şoförleri polise haber verdi. Meydanda bulunan bir trafik polisi aracın başına geldi. Trafik polisleri aracın sürücüsüne ulaşamayınca, çekici çağırdı. Bu sırada bir İETT şoförü yanlış park edenler yüzünden sürekli sorun yaşadıklarını söyledi. Bir şoför ise duruma isyan ederek, "Memur beyler gerekli cezayı keseceklerdir" dedi.

Trafiğin birbirine girdiği o dakikalar:

ETİKETLER

merve boluğurmecidiyeköyortaklar caddesiarabaparkpolisotobüsşoförmanevratrafikcezaşikayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24