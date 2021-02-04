Merve Boluğur: İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister

Şarkıcılığa adım atmaya hazırlanan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya fenomeni Enes Batur'u YouTube kanalında konuk etti. Yayında samimi açıklamalarda bulunan Boluğur, "İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister" dedi.

Boluğur sözlerinin devamında, "Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın. Kız da bir izlenimi verir. Birinci gündem film mi izleyeceğiz. Birinci günden film filan izleyemeyiz..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Merve Boluğur kendisine çok fazla rol teklifi geldiğini ama oynamak istemediğini söyledi.