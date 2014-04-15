Mert'in katil zanlısı intihar girişiminde bulundu

24 saat güvenlik kamerası ile izlenen ve kağıt bardakla su verilen Mert’in katil zanlısı Aykut Balk, Erzurum'da kaldığı cezaevinin koğuşunda bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Tedavi için Elazığ'a götürüldü

Zanlı, Erzurum’dan Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne getirildi. Hastanede 24 saat güvenlik kamerası ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu özel odaya alınan cinayet zanlısının tedavi süreci başladı. Doktorların gerekli tetkikleri yaptıktan sonra Aykut Balk ile ilgili karar vereceği öğrenildi.

Kars’ta 6 Nisan’da meydana gelen olayda, 9 yaşındaki Mert Aydın, Faik Bey Caddesi’ndeki amcasının iş yerine götürdüğü yemeği bırakarak çıkmasının ardından kaybolmuştu. Mert’in cesedi, 7 Nisan Pazartesi günü Karadağ Mahallesi’nde bulunan eski bir yapının yanında bulunmuştu. Polisin aralıksız çalışması sonucu Mert’in katili 23 yaşındaki Aykut Balk yakalanmıştı. Zanlı gece yarısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Erzurum Yakutiye ilçesindeki E Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne konulmuştu.