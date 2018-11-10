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MERTER D-100'DE 09.05

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA) D-100'de saatler 9

10 Kasım 2018 12:55

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)
D-100\'de saatler 9.05 i gösterdiğinde trafik durdu. Bir çok sürücü ve vatandaş Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü vefatının 80. yılında anmak için araçlarından inerek, saygı duruşunda bulundu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte araçlarından inen sürücüler ile birçok yaya da metrobüs durakları ve bulundukları noktalarda saygı duruşunda bulundu. Bu anlara tanıklık etmek isteyen ve görüntülemek isteyen vatandaşlarda Cevizlibağ üst geçidinden bu anları seyretti. 

Görüntü Dökümü:
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-Akan trafik ve sirenin çalması
-Sürücülerin saygı duruşunda durması
-Metrobüs yolcuları
-Üst geçitte anmayı izleyen ve görüntüleyen kalabalık
10.11.2018 -09.10- Haber Kodu : 181110010

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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