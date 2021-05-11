Mert Müldür'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür, Altay Bayındır'ın yaptığı paylaşıma alev ve kalp bıraktı.

Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür'ün Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın paylaşımına bıraktığı emoji sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

22 yaşındaki oyuncu, Altay'ın yaptığı paylaşıma alev ve sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı. 2019'da Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan sağ bek, bu sezon 28 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.