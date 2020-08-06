Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Yandaş’ın transferi kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoyla duyuruldu.

Fenerbahçe, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu Sivasspor’daki sözleşmesi bittiği için bedelsiz olarak aldı. Yandaş, bu sezon Sivasspor’un başarısında en önemli pay sahibi oyunculardan biriydi.

Bu sezon ligde 32 maça çıkan futbolcu 6 gol 4 asistle oynadı.

Sarı-lacivertli ekibin kısa süre içinde Caner Erkin ve Gökhan Gönül transferlerini de açıklaması bekleniyor.

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