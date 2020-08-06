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Spor

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de

06 Ağustos 2020 14:47

Dün Erol Bulut'u teknik direktörlüğe getirdiğini duyuran Fenerbahçe, bugün de 24 yaşındaki futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Yandaş’ın transferi kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoyla duyuruldu.

Fenerbahçe, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu Sivasspor’daki sözleşmesi bittiği için bedelsiz olarak aldı. Yandaş, bu sezon Sivasspor’un başarısında en önemli pay sahibi oyunculardan biriydi.

Bu sezon ligde 32 maça çıkan futbolcu 6 gol 4 asistle oynadı.

Sarı-lacivertli ekibin kısa süre içinde Caner Erkin ve Gökhan Gönül transferlerini de açıklaması bekleniyor.

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