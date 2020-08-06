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Caner Erkin yeniden Fenerbahçe’de

06 Ağustos 2020 14:15

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe’ye döndü.

Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Küçük detayların giderileceği ve Caner’in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi. Fenerbahçe’nin anlaşmayı resmi olarak bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.

 

 

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