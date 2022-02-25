Mert Hakan Yandaş: Çok üzgünüz, utanıyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, kötü futbolun sorumluluğunu üstlendi.

Fenerbahçe, Avrupa defterini gece kapattı. Play-off turu rövanş maçında Slavia Prag'a 3-2 yenilen Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

Mert Hakan Yandaş ne söyledi?

Karşılaşma sonrası EXXEN'e konuşan Mert Hakan Yandaş'da kötü futbolun üzüntüsü vardı.

"Bütün sorumluluk biz oyuncuların. Sahaya çıkanlar biziz. Fenerbahçe formasını giyerken bu kadar ezilemeyiz, bu kadar pozisyon veremeyiz, bu kadar mücadeleden yoksun bir oyun ortaya koyamayız. Çok üzgünüz. Söyleyeceğim çok şey yok, utanıyoruz."