Mert Hakan ve Emre Kılınç için Fenerbahçe devreye girdi

Futbol kamuoyunda Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığını ve gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğini konuşurken, Fenerbahçe sessiz ve derinden çalışmalarını sürdürüyor.



Sarı-lacivertli kulüp, geçen yıl Çaykur Rizespor'dan aldığı Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a talip oldu.



Gerek kulübün mali durumu, gerekse corona virüsü salgını nedeniyle düşen gelirler nedeniyle bonservisi olmayan isimlere yönelme kararı alan Kanarya, Mert Hakan-Emre Kılınç ikilisi için cazip bir teklif hazırlığı içine girdi.

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Gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu'nun bu transferle bizzat ilgilendiği öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre iki oyuncuyla telefonla iletişim kuran Emre Belözoğlu'nun, sarı-lacivertli kulüpteki ortamı, gelecek planlarını ve camianın büyüklüğünü anlattığı öğrenildi.



Başkan Ali Koç'un da Türk futbolunun gelecek vadeden iki ismi için bir bütçe hazırlığı içinde olduğu kaydedildi.

Sivasspor'u zirve yarışında tutuyorlar

Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Sivasspor'un iki yıldızı, takımın başarısında büyük pay sahibi oldu.



10 numara pozisyonunda oynayan Mert Hakan, 25 maçta 6 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.



Sol açıkta oynayan, zaman zaman sağ açık ve forvet arkasında da görev yapabilen Emre Kılınç ise Yiğido'ya 21 karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik katkı yaptı