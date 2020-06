Sivasspor'un başarılı futbolcusu Emre Kılınç, Boluspor'da oynadığı dönemlerde Galatasaray'la anlaştığını ancak son anda başkanın vazgeçtiğini belirterek, "Keşke Galatasaray'a gitseydim dedim, yalan değil" diye konuştu.

Gazeteci Haldun Domaç'ın Youtube kanalına açıklamalarda bulunan Emre Kılınç "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Galatasaray o zamandan beri içimde ukde" ifadelerini kullandı.

"Drogba ve Sneijder'la antrenmana çıkmak şans"

Milli futbolcu transfer süreciyle ilgili şunları söyledi: "Boluspor'dayken bana 'Galatasaray ile anlaştık' dediler. Ben de 'Tabii ki' dedim. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Sonra 'başkan vazgeçti' dediler. Ben de 'Nasıl vazgeçti, kararı veren sizsiniz' dedim. 'Seni Gençlerbirliği'ne sattık' dediler. Kulübe Galatasaray için geldim, Gençlerbirliği'ne gidiyorum! 'Son anda pürüz çıktı' dediler.



Galiba paranın yanında verilecek oyuncularla ilgili pürüz çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Gençlerbirliği ile de ben anlaşamadım. Galatasaray o zamandan beri içimde ukde. Mesaj vermek değil ama... O zaman Galatasaray'da Sneijder ve Drogba vardı. Onlarla antrenmana çıkmak şans.



Her futbolcu yaşayamaz. 'Keşke Galatasaray'a gitseydim' dedim; yalan değil. Şu an Sivasspor'dayım. Belki o zaman gitsem şans bulamazdım. Belki de en doğru zaman şu an. 3.5 sezondur Süper Lig'deyim" şeklinde konuştu.

Sivasspor'un bu sezonki çıkışında büyük pay sahibi olan Emre Kılınç, kırmızı-beyazlı formayla oynadığı 24 resmi maçta 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

25 yaşındaki hücum oyuncusu, iki kez A Milli formayı giydi.