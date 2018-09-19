Mert Günok'un kaleyi bırakmaya niyeti yok

- Fenerbahçe ve milli takımların her yaş kategorilerinde tercih edildi

- Galatasaray ve Beşiktaş\'tan teklif aldı, daha fazla süre almak için Bursaspor\'u seçti

- Başakşehir\'de kaleyi devraldı, Avcı\'nın değişilmezi oldu

- \"Volkan ile aramızdaki rekabet, takıma olumlu yansır\" diyen Mert, Lucescu\'ya \'Buradayım\' mesajı verdi

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)

Medipol Başakşehir\'in başarılı file bekçisi Mert Günok, bu sezon takımının oynadığı 7 maçın tamamında forma giydi ve Abdullah Avcı\'nın ilk tercihi oldu.

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan ve tam 15 yıl boyunca sarı lacivertli formayı farklı yaş kategorilerinde terleten Mert Günok, şampiyonluk yarışının önemli ekiplerinden Medipol Başakşehir\'de bu sezon formayı kaptı.

HER YAŞ GRUBUNDA TERCİH EDİLDİ

Fenerbahçe\'de ve Bursaspor\'da oynadığı her dönemde milli takıma çağrılan Mert Günok, alt yaş milli takım kategorilerinde de birçok kez milli formayı başarıyla terletti.

FENERBAHÇE\'DE İSTEDİĞİ SÜREYİ BULAMADI

A takım formasını ilk kez 2010 yılında 21 yaşındayken sırtına geçiren ancak sarı lacivertli ekipte istediği süreleri alamayan Mert Günok, Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesi bittikten sonra kendisiyle çalışmayacağını bildirmesi üzerine 2015-2016 sezonunda Bursaspor\'a transfer oldu. Bursaspor\'a geçerken Galatasaray ve Beşiktaş\'tan da teklifler alan Mert Günok, çeşitli nedenlerin yanı sıra ilk 11\'de yer almak istediği için bu teklifleri reddetmişti.

2015-2016 sezonunda Bursaspor\'da 23 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 2016-2017 sezonunda Bursaspor\'da da istediği süreleri alamayınca 2017-2018 sezonun başında bir transfer daha gerçekleştirerek ligin iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir\'e transfer oldu.

KALEYİ DEVRALDI, AVCI\'NIN DEĞİŞİLMEZİ OLDU

Başakşehir\'deki ilk sezonunda milli kaleci Volkan Babacan\'ın arkasında kalan Mert Günok, toplamda 8 mücadelede forma giyse de çalışmalarını sürdürdü ve kendisini hazır tutmaya devam etti. Deneyimli kaleci bu sezon başında, azimli çalışması ile teknik direktör Abdullah Avcı\'nın gözüne girmeyi başararak, Volkan Babacan\'dan formayı kaptı ve takımının bu sezon oynadığı 7 resmi maçın tamamında forma giydi. Bu maçlarda kalesinde yalnızca 4 gol gören, takımının arkadan top çıkartmasında ve hızlı oyuna katkıda bulunmasında etkili olan Mert Günok, takımın değişilmez isimlerinden birisi olma yolunda hızla ilerliyor.

\"ARAMIZDAKİ REKABET, TAKIMA OLUMLU YANSIR\"

Verdiği bir röportajda kaleyi almanın kendisi için sürpriz olmadığını dile getiren Mert Günok, önünde bir milli takım kalecisi olduğunu bilerek Başakşehir\'e geldiğini ve buraya yedek olmak için gelmediğini söylemişti.

LUCESCU\'YA \'BURADAYIM\' MESAJI VERDİ

Medipol Başakşehir\'de bu sezon kaleyi devralması ve gösterdiği performansla futbol kamuoyunun yeniden gündemine girmeyi başaran Mert Günok, Lucescu\'nun \"Türkiye\'de kaleci çok fazla yok. Bulmakta ve seçmekte zorlanıyorum\" açıklamalarına gösterdiği performans ile yanıt verdi ve \"Daha önce 6 kez A milli olmuştum, burada iyi oynamaya devam ettiğim sürece yeniden çağrılacağımı düşünüyorum. Benim dışımda çok kıymetli kaleciler var, milli takım için kim iyi ise o kaleyi korusun\" demişti.

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