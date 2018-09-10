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Mert Fırat'tan 'taht' açıklaması

"Kınaya getirilen taht bize sürprizdi"

10 Eylül 2018 18:00

Oyuncu Mert Fırat,  Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen kına gecesinde eşi İdil Fırat'ın salona tahtla gelmesiyle ilgili konuştu. Fırat taht için “Bize sürprizdi” dedi.

Hafta sonu Çeşme-Alaçatı’da İdil Fırat ile dünyaevine giren Mert Fırat kına gecelerinde kullandıkları tahtla ilgili konuştu.

Mert Fırat yapılan eleştirilere şöyle yanıt verdi:

“Yorumlar bizi etkilemedi. Organizatörün bir köle taciri, arkadaşların da köle olmadığını biliyoruz. Hepsi mesleklerini icra ediyorlar. Kınaya getirilen taht bize sürprizdi” ifadelerini kullandı.

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