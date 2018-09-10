Mert Fırat'tan 'taht' açıklaması

Oyuncu Mert Fırat, Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen kına gecesinde eşi İdil Fırat'ın salona tahtla gelmesiyle ilgili konuştu. Fırat taht için “Bize sürprizdi” dedi.

Hafta sonu Çeşme-Alaçatı’da İdil Fırat ile dünyaevine giren Mert Fırat kına gecelerinde kullandıkları tahtla ilgili konuştu.

Mert Fırat yapılan eleştirilere şöyle yanıt verdi:

“Yorumlar bizi etkilemedi. Organizatörün bir köle taciri, arkadaşların da köle olmadığını biliyoruz. Hepsi mesleklerini icra ediyorlar. Kınaya getirilen taht bize sürprizdi” ifadelerini kullandı.