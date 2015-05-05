Mert Fırat’a Ruanda gecesinde 'Dostluk Ödülü'

*Ruanda Ankara Büyükelçisi H.E. Caezer Kayizari himayelerinde 6 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek olan Ruanda gecesinde ünlü oyuncu Mert Fırat’a da “Dostluk Ödülü” takdim edilecek.

6 Mayıs 2015 tarihinde, 19:00 - 21:00 saatleri arasında İstanbul-Sultanahmet Armada Oteli’nde gerçekleşecek olan gecede, İspanya Folklor Dans Festivali’nde “En İyi Dans Grubu” ödülünü kazanan Inganzo Ngari Dans Grubu özel gösteri yapacak.

Türkiye Gezginler Kulübü’nün organize ettiği geceye tüm üyeler ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.

Gecede davetlilere Ruanda’nın özel kahvesi de ikram edilecek.

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*1994 yılında Ruanda'da yaklaşık yüz gün içinde 800.000 Tutsi ve ılımlı Hutu'nun, aşırı uç Hutular (Interahamwe) tarafından katledilmesi ile bir soykırım yaşanmıştır. Soykırım, Tutsi destekli isyancı Ruanda Vatansever Cephesi lideri Paul Kegame'ye bağlı güçlerce, Hutu ağırlıklı hükümetin düşürülmesi ile son buldu. Ardından yönetimden güç alan Tutsilerin öç bahanesiyle saldırması sonucu yüzbinlerce Hutu, komşu Zaire'ye (Kongo Cumhuriyetine) sığındı. Fransa, soykırımı gerçekleştiren Hutu hükümetinin o dönem içerisinde en yakın dostu ve destekçisi olması sebebiyle Ruanda Soykırımı'ndan en fazla sorumlu tutulan ülkedir. Fransa, soykırımın 21.yılında (2015) bu yıl Ruanda Soykırımı arşivlerini açtı. Dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterand'a verilen tavsiyeleri de içeren belgeler, araştırmacılar ve soykırımın kurbanları tarafından görülebilecek.