Mert Fırat: Yeni hayatımızdan herkese merhaba

Oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat, geçtiğimiz hafta kız bebeklerine kavuşmuştu. Mert Fırat, Instagram hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı

Fırat çifti cuma günü kızları Seyhan Mia'yı kucaklarına almıştı.

Bebeklerine Seyhan Mia adını veren oyuncu, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Eşi ile kızının elini tuttuğu bir kareyi yayınlayan Mert Fırat, gönderisine şu notu düştü:

"Yeni hayatımızdan herkese merhaba. Kızımız Seyhan Mia'ya 13 Kasım'da kavuştuk. Tarifsiz heyecanımız ve mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler. Allah bu duyguyu yaşamak isteyen herkese nasip etsin. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle, çekirdek ailemizden kucak dolusu sevgiler."