Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi

Oyuncu Mert Fırat ve iş insanı Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat, Çeşme Alaçatı'da yapılan törenle dünya evine girdi.
Mert Fırat ve İdil Fırat, dün akşam nikah masasına oturdu. Nikah töreni öncesi gazetecilere poz veren ikili, sorulan soruları yanıtladı.
Çok heyecanlı oldukları gözlenen çift, "Sevdiğimiz dostlarımız sağ olsunlar buradalar” dedi. Çeşme Alaçatı’da düzenlenen düğünden ilk görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
İdil Fırat’ın kına gecesine taht ile girişi sosyal medyada konuşulan konular arasında yer almıştı.