Mert Fırat, suskunluğunu bozdu; "ihanet" iddialarına yanıt verdi

Ünlü oyuncu Mert Fırat, hakkında çıkan 'ihanet' iddialarının ardından söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, hukuki süreci başlattığını ifade etti.

Mert Fırat, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen yazışmaların yayılması karşısında suskunluğunu bozdu. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan 40 yaşındaki oyuncu, asılsız itham ve saldırılar karşısında hukuki süreci başlattığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kamuoyunun dikkatine,



Müvekkilim Mert Fırat ile ilgili olarak internet ortamında, sosyal medyada iki yıldır süregelen sistemli ve düzenli olarak asılsız suçlamalarla paylaşımlar yapılmaktadır.



Müvekkile ve ailesine karşı yapılan ve sistematik şekilde devam eden asılsız ithamlar, hakaret ve saldırılar ile ilgili, daha önce de takipçisi, davacısı olduğumuz gibi yine bugün de gerekli hukuki süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılmıştır,



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



