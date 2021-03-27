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Mert Fırat, suskunluğunu bozdu; "ihanet" iddialarına yanıt verdi

27 Mart 2021 16:31

Ünlü oyuncu Mert Fırat, hakkında çıkan 'ihanet' iddialarının ardından söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, hukuki süreci başlattığını ifade etti.

Mert Fırat, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen yazışmaların yayılması karşısında suskunluğunu bozdu. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan 40 yaşındaki oyuncu, asılsız itham ve saldırılar karşısında hukuki süreci başlattığını duyurdu.

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