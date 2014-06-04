MERS’ten ölümler arttı



Suudi Arabistan'da MERS nedeniyle 282 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, eylül 2012'den bu yana 688 kişide hastalık tespit edildiği belirtildi.

Ölenlerin sayısı 282 olarak açıklanırken, 353 kişinin iyileştiği, 53 kişinin tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Pazartesi günü ölü sayısının 190 olduğu, 575 kişinin hastalığa yakalandığı açıklanmıştı.

SARS'ın değişik türü olan MERS, akciğerleri ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temasla bulaştığı belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi olmayan virüsten koruyucu aşı veya ilaç tedavisi henüz bulunmuyor.